PS5 vedrà (anche) il ritorno dello Share Factory Studio?

Manca ormai meno di un mese al lancio europeo di PS5, l’attesa console di prossima generazione targata Sony che promette di portare i giocatori nella cosiddetta next-gen.

Ora, sembra che tra le varie caratteristiche che verranno ereditate dalle passate generazioni PlayStation, vi sarà anche un’opzione abbastanza nota, anche se forse non sfruttata mai al meglio delle sue possibilità.

Stiamo parlando del software Share Factory Studio, il quale potrebbe tornare in grande stile sulla piattaforma next gen Sony. Specializzato nella creazione (e nel montaggio) di video da parte degli utenti, lo Share Factory è apparso sulla nuova versione del PlayStation Store, con molta probabilità un’edizione del software pensata appositamente per la nuova console Sony.

Poco più in basso, un’immagine scovata dall’utente ResetEra “Toumari” (via Push Square).

L'immagine della presunta Share Factory su PS5.

Nato come semplice software per il montaggio di video, la primissima versione di Share Factory Studio per PS4 ha dato il via alla condivisione dei contenuti via console PlayStation (divenuta poi la norma anche grazie alla presenza del tasto Share presente su DualShock 4).

Con molta probabilità il “nuovo” Share Factory su PlayStation 5 offrirà tutta una serie di nuove opzioni mai viste prima, espandendo il concetto originale (e rendendolo magari di maggiore utilità). Quasi sicuramente, il software sarà inoltre integrato al meglio all’interno della nuova dashboard di PS5, annunciata solo pochi giorni fa dal colosso giapponese.

Avete già letto anche che, stando alle parole di un analista, PS5 venderà un numero realmente impressionante di unità a pochi anni dal lancio della piattaforma nei negozi?

PS5 arriverà in Europa, Italia inclusa, a partire dal prossimo 19 novembre 2020 di quest’anno (mentre negli Stati Uniti è prevista per il 12 novembre). Sono attese al varco due versioni: una con lettore ottico in grado di leggere giochi su supporto fisico, mentre l’altra solo digitale.

Per ogni ulteriore dettaglio su PlayStation 5, inclusa la retrocompatibilità, gli accessori in arrivo e molto altro ancora, fate riferimento al nostro ricco speciale dedicato, in cui vi spieghiamo tutto ciò che c’è da sapere!