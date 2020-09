PS5, ancora una conferma sul prezzo di entrambe le versioni

Durante la giornata di ieri è emersa la notizia che un rivenditore spagnolo noto come El Corte Inglés avrebbe fissato il prezzo di entrambe le versioni di PS5 in uscita a fine anno.

Stando a una foto apparsa online nelle scorse ore, l’edizione con disco sarà venduta a 499€ mentre quella solo digitale a 399€. Chiaramente, Sony non ha al momento confermato la notizia, in attesa dell’evento dedicato alla console next-gen previsto per mercoledì 16 settembre alle 22 ora italiana.

Ora, però, un’ulteriore conferma sembra essere arrivata dal medesimo retailer. Una seconda immagine scattata nello stesso negozio e pubblicata su Twitter in queste ore, mostrerebbe a chiare lettere il doppio prezzo della piattaforma Sony.

PS5 Digital price is almost confirmed at 399$ but I'm not sure about PS5 physical 499$ 449$ 🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/cnxd374iqr — ALEX1995SRB (@Alex1995Srb) September 14, 2020

Nonostante ormai sia davvero questione di ore, si tratta ancora una volta di una fonte non confermata ufficialmente e quindi da ritenersi del tutto accessoria. Dopotutto, solo poche ore fa anche l’insider Dusk Golem ha reso noto che produrre una PlayStation 5 costerebbe a Sony circa 600 dollari a unità e che a Sony non converrebbe vendere la sua nuova piattaforma a un prezzo troppo basso.

L’ufficialità circa il prezzo e la data di uscita della nuova PS5 arriverà infatti solo ed esclusivamente tra un paio di giorni, in occasione dell’evento streaming più importante della settimana (e che seguiremo ovviamente in diretta con voi).

Un'immagine di PS5 nella sua doppia versione.

Avete già letto che l’insider Daniel Ahmad ha da poco reso noti i contenuti presenti nella scatola della console PlayStation 5? Ma non solo: sempre Ahmad ha anche anticipato che Sony si aspetta una domanda molto alta da parte dei consumatori al lancio, tanto che il colosso giapponese avrebbe prenotato sessanta voli a partire da ottobre per far arrivare la console nei negozi.