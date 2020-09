Quanto costa produrre una PS5? Un insider ce lo svela

Il 16 settembre 2020 sarà il grande giorno durante il quale scopriremo con molta probabilità data e prezzo di PS5 (occhi e orecchie puntate alle ore 22 sulle pagine di SpazioGames, ovviamente).

Poche ore fa, un noto rivenditore spagnolo – El Corte Inglés – si sarebbe lasciato sfuggire il prezzo dell’edizione con disco e quello della versione solo digitale. Ora, però, un’altra voce – spesso rivelatasi piuttosto affidabile – si unisce al coro dei “forse”.

L’insider Dusk Golem ha infatti candidamente rivelato che produrre una PlayStation 5 costerebbe a Sony circa 600 dollari a unità.

Non-ironically that's around how much the PS5 on launch costs to produce before parts get cheaper over time, but I'm pretty sure it'll cost a little under that. My personal prediction is $549 for the disk version, unless they decide to really bite the bullet for $499.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 12, 2020