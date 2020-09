PS5: svelati tutti i contenuti presenti nel box della console

I giorni passano, ma del prezzo e della data di uscita di PS5 nemmeno l’ombra. Sony sta sicuramente aspettando il momento giusto per annunciare una volta per tutte le informazioni più importanti circa la console di nuova generazione (che, lo ricordiamo, sarà proposta in una doppia versione, una con lettore e una only digital).

Ora, il senior analyst Daniel Ahmad ha divulgato quelli che sembrano essere i contenuti presenti nel box d’acquisto di PlayStation 5 (da un distributore di Hong Kong), inclusi i numeri del modello della console.

Model numbers for PS5 and PS5 Digital Edition + box contents. pic.twitter.com/LntCOo5iae — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 11, 2020

L’insider ZhugeEX ha infatti rivelato che ogni scatola conterrà, oltre ovviamente alla console Sony, anche un controller DualSense, una basetta (che potrà essere posizionata verticalmente o orizzontalmente), un cavo HDMI, un cavo di alimentazione, un cavo USB (per la ricarica del DualSense), un manuale di istruzioni e il gioco Astro’s Playroom pre-installato nella console.

Daniel Ahmad ha anche scherzato circa il suo post, rivelando di aver tagliato il segmento della foto dove veniva svelato il prezzo della console.

Non ci resta ora che attendere che Sony si decida a fare la sua mossa, rivelando prezzo e data della sua attesissima console di prossima generazione.

Un'immagine di PS5.

Ricordiamo che da poco la divisione italiana del rivenditore Amazon sembra essersi “svegliata” circa PS5, visto che sulle pagine del noto retailer la console non compariva quando si cercava “PlayStation 5”, o “PS5”, mentre ora ciò accade. Che i preordini stiano per prendere il via in tutto il mondo? Al momento in cui scriviamo, purtroppo, non vi sono notizie certe al riguardo.

Alcune anticipazioni dal Regno Unito alludevano a un’apertura delle prenotazioni per il 10 settembre, data purtroppo impietosamente sfumata senza alcuna notizia di rilevo.

Avete già visto il rendering interattivo che confronta PS5 alla famiglia della console Xbox?

La console sarà in ogni caso proposta a fine 2020 in due modelli: il primo sarà quello standard, dotato di normale lettore ottico, mentre il secondo offrirà la variante digitale senza la possibilità di farci girare alcun disco fisico.