PS5: un prezzo ‘verosimile’ rivelato da un noto retailer spagnolo

Manca poco: mercoledì 16 settembre, alle 22 ora italiana, Sony svelerà con molta probabilità sia la data di uscita che il prezzo ufficiale di PS5 (nella sua doppia versione).

L’unica cosa nota al momento è che la console uscirà entro e non oltre la fine dell’anno, si ipotizza durante il mese di novembre 2020 (nonostante manchi ancora l’ufficialità della cosa).

Ora, però, continuano a emergere indiscrezioni circa il prezzo delle due nuove piattaforme next-gen, una con lettore ottico e una senza. Un noto rivenditore spagnolo, tale El Corte Inglés, avrebbe fissato il prezzo dell’edizione con disco a 499€ e quella solo digitale a 399€.

Le due piattaforme sono identificate con due “nomi in codice”, ossia Aurea ed Enigma. Con molta probabilità, considerando la chiara dicitura “console” al fianco dei due prodotti, è seriamente probabile che possa trattarsi proprio di PlayStation 5.

Al momento, ribadiamo, non si tratta di una conferma ufficiale circa il prezzo di PS5, bensì di un’indiscrezione non confermata in alcun modo da Sony o dagli addetti ai lavori. L’ufficialità arriverà infatti solo ed esclusivamente tra tre giorni, durante l’evento streaming che la community aspetta ormai da troppe settimane (per non dire mesi).

Un'immagine di PS5 e del pad DualSense.

Avete già visto in ogni caso anche il rendering 3D interattivo che paragona la grandezza di PS5, con tutte le console della famiglia Xbox (e non solo)? E che il senior analyst e noto insider Daniel Ahmad ha divulgato i contenuti presenti nella scatola della console PlayStation 5 rivelati da un distributore di Hong Kong?

