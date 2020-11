PS5: alcuni giochi PS4 che gireranno a 60 fps sulla nuova console (c’è anche Sekiro)

Lo scorso mese di ottobre di quest’anno, Sony ha rilasciato tutti i dettagli ufficiali circa la retrocompatibilità di PS5 attraverso una pagina sul sito ufficiale PlayStation Support.

La compagnia nipponica ha permesso a tutti i giocatori di tirare un sospiro di sollievo, rivelando che «la schiacciante maggioranza dei 4000+ giochi PS4 sono giocabili sulle console PS5», ad eccezione di 10 titoli specifici.

Ora, dopo i vari test effettuati dalla stampa specializzata, i ragazzi di Digital Foundry hanno avuto modo di verificare il corretto funzionamento di alcuni titoli PS4 giocati in retrocompatibilità sulla nuova PlayStation 5.

Poco sorprendentemente, i titoli testati da DF risultano girare tutti alla notevole fluidità di ben 60 fotogrammi al secondo. Tra questi, anche Sekiro: Shadows Die Twice, Final Fantasy XV e Dark Souls III. Poco sotto, la lista in questione.

Sekiro: 60FPS

The Evil Within 2: 60FPS

Knack: 60FPS

FFXV: 60FPS

Hitman: 60FPS

Dark Souls III: 60FPS

Killzone Shadow Fall: 60FPS

Ricordiamo in ogni caso anche che la retrocompatibilità tra PS4 e PS5, come confermato di recente anche in alcune dichiarazioni provenienti dalla Terra del Sol Levante, copre sia i giochi in formato digitale che i titoli venduti su Blu-ray Disc.

Vi ricordiamo che durante la giornata di oggi vi abbiamo proposto la nostra video recensione di PlayStation 5, sviscerata in ogni suo dettaglio, mentre potete scoprire anche il nostro unboxing della console pubblicato solo pochi giorni fa, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!

PS5 arriverà ufficialmente in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno. La console sarà offerta in due versioni specifiche, ovvero una con lettore ottico (in grado quindi di leggere i giochi in formato fisico) e una seconda Only Digital priva quindi del lettore per i giochi retail.