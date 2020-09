PS5, retrocompatibilità: nuovi dettagli per i giochi PS4 su disco

Una voce sparsa in Giappone circa la possibilità che i giochi PS4 su disco non funzionassero su PS5 ha spinto Sony a pubblicare un chiarimento attraverso il suo profilo social di supporto clienti Ask PlayStation.

Questo tweet chiarisce che la retrocompatibilità così come progettata dalla casa nipponica permetterà di fruire dei titoli in lista a prescindere dalla disponibilità di un disco o di un download digitale.

Al momento, tale lista non è stata ancora condivisa ma, com’è noto, la compagnia ritiene che il 99% dei titoli testati sulla console next-gen non avrà problemi a girarci.

«Se il gioco PS4 è supportato dalle operazioni di compatibilità di PS5, sia le versioni su disco che le digitali possono essere giocate così come sono su PS5», si legge nel tweet tradotto da Siliconera.

«Se vorrete far girare un gioco PS4 con un disco, accertatevi di scegliere il modello con il lettore ottico», precisano chiaramente da Sony.

Questa affermazione fa riferimento all’esistenza della Digital Edition di PlayStation 5, che ha le stesse specifiche del modello base ma manca di lettore Blu-ray per costare 100 euro in meno.

La retrocompatibilità di PS5, è stato confermato dopo mesi di rumor, non supporterà i titoli nativi PlayStation 1, 2 e 3.

La reticenza del platform owner asiatico a svelare tutti i particolari sul suo programma per il supporto dei giochi PS4, nel dettaglio quanti e quali siano oltre a che miglioramenti potranno ricevere, è uno dei punti deboli finora della sua roadmap di avvicinamento al lancio di novembre.

La retrocompatibilità è invece un cavallo di battaglia di Microsoft, che ha chiarito di recente come funzionerà anche sulla sua console next-gen più economica, Xbox Series S.