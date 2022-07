PS5, addio a una funzione esclusiva della console

PS5 è entrata nelle case dei videogiocatori ormai da quasi due anni (più o meno, vista la carenza di scorte sul mercato).

Nonostante l’unica console current-gen acquistabile senza lunghe code sia infatti Xbox Series S (che trovate anche su Amazon), PlayStation 5 è comunque sempre sulla bocca di tutti.

Se alcuni si sono allarmati dopo che nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione circa il fatto che Sony potrebbe aumentare il prezzo di PS5 in Giappone, ora è stato reso noto un particolare che riguarda una funzione esclusiva rimossa da Sony.

Come riportato anche da Push Square, infatti, Sony Interactive ha annunciato di aver deciso di eliminare una delle feature di PS5.

Via sito ufficiale PlayStation, Sony ha infatti annunciato di aver deciso di cancellare una delle funzioni esclusive di PS5, introdotta al Day One della console.

Stiamo parlando dei cosiddetti Riconoscimenti, i quali non saranno più disponibili a partire dal prossimo autunno di quest’anno.

«Durante l’autunno del 2022, la funzionalità Riconoscimenti su PlayStation 5 non sarà più supportata, in quanto non ha prodotto il livello di utilizzo sperato», si legge.

E ancora, «Abbiamo quindi deciso di spostare il nostro focus, incoraggiando la community a continuare a inviare messaggi positivi».

Per chi non lo sapesse, la funzione Riconoscimenti permetteva agli utenti di inviare un feedback ad altri giocatori collegati alla rete, durante le sezioni di gioco in multiplayer.

Ricordiamo anche che di recente i dati per il primo quarto dell’anno fiscale ci hanno svelato l’andamento di PS5 e del business PlayStation.

Ma non solo: a luglio Sony ha alzato il sipario su PlayStation Stars, un nuovo programma fedeltà che celebra il giocatore e il suo percorso nel mondo del gaming nella sua interezza.

Infine, parlando ancora di PS5 (e PS4), i giocatori preferiscono digitale o fisico? I dati emersi in questi giorni sono a dir poco schiaccianti.