PS4, sullo store giochi al costo di… 10mila sterline (e altri quasi gratis)

Alcuni utenti sui social hanno segnalato che il PlayStation Store inglese di PS4 sembra aver “dato di matto”, elencando alcuni giochi al prezzo davvero assurdo di ben 10mila sterline (ossia più di 11mila euro al cambio).

Questo bizzarro “problema tecnico” (se così possiamo definirlo) sembra interessare GreedFall, ossia proprio uno dei titoli offerti gratuitamente su PS Plus questo mese di gennaio 2021. Sembra però che la svista non riguardi i giochi in catalogo per PS5 e che quindi il difetto sembra essere limitato allo store di PS4.

Ma non solo: anche il racing Assetto Corsa è invece offerto a sole 6,24 sterline, ossia neanche 7 euro al cambio.

Va detto in ogni caso che già lo scorso anno altri due giochi – ossia Dead Cells e Friday the 13th – erano stati elencati sullo store con un prezzo di 10mila sterline. Al momento lo store italiano sembra mostrare il prezzo regolare.

Vi ricordiamo anche che, pochi giorni fa, è arrivata dal Giappone la notizia che Sony avrebbe deciso di interrompere la produzione di alcuni modelli della sua PS4, i quali non vedranno quindi l’arrivo di nuove unità in negozio nel prossimo futuro (e lasciando quindi campo libero a PS5, le cui scorte dovrebbero essere rimpolpate nei primi mesi di quest’anno appena iniziato).

Ad ogni modo, poco male: PlayStation 4 ha una ragguardevole base installata di oltre 113 milioni di unità, il che la rende di fatto la seconda console nella famiglia PlayStation a sfiorare il record (PS2 arrivò a ben 155 milioni).