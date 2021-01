Sony sta già interrompendo la produzione di alcuni modelli di PS4

Mentre attendiamo di scoprire quando ci saranno nuove scorte di PlayStation 5, con la console che dovrebbe essere sensibilmente più facile da trovare in questo 2021, arriva dal Giappone la notizia che Sony ha deciso di interrompere la produzione di alcuni modelli della sua PS4, che non vedranno quindi l’arrivo di nuove scorte in negozio.

Questo suggerisce che la casa nipponica stia riorganizzando le sue catene produttive, in maniera tale che (complici anche le difficoltà dettate dal COVID-19) le risorse non vengano impiegate per produrre nuove scorte di modelli più di “nicchia” della vecchia console. In particolare, gli esemplari di PS4 che non saranno più prodotti sono:

PS4 500 GB Glacier White

PS4 1 TB Jet Black

PS4 1 TB Glacier White

PS4 2 TB Jet Black

PS4 Pro 1 TB Glacier White

PS4 e PS4 Pro

Rimane tutto invariato, invece, per i normali modelli base di PS4 da 500 GB e PS4 Pro da 1 TB in tinta nera, per i quali non sono state annunciate interruzioni e che continueranno ad arrivare normalmente nei negozi.

PlayStation 4 ha esordito nel 2013 e nel 2016 ha visto il lancio di PS4 Pro, un modello potenziato ideato per rendere più lungo il ciclo vitale della console, al di là dell’obsolescenza più rapida a cui in un mercato come quello odierno vanno incontro le tecnologie di una piattaforma che vuole durare per sette anni.

Secondo i dati più aggiornati, la console ha una ragguardevole base installata di oltre 113 milioni di unità, seconda nella famiglia PlayStation solo a PS2, che arrivò a 155 milioni.