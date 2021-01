PlayStation Plus: disponibili i giochi gratis di gennaio, ecco come scaricarli

Come preannunciato solo pochi giorni fa, a partire dalla giornata di oggi Sony ha rilasciato i nuovi giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus di gennaio 2021, i primi di questa nuova annata che si preannuncia realmente interessante.

Dopotutto, il 2021 promette di essere davvero ricco per tutti gli abbonati a PS Plus, visto e considerato che già i titoli rilasciati per il mese di gennaio sono davvero niente male.

Si parte infatti con la versione PlayStation 5 di Maneater, la quale includerà miglioramenti pensati appositamente per sfruttare la potenza della console next-gen di Sony (molto migliore rispetto all’edizione originale per PS4). Il secondo titolo è invece Shadow of the Tomb Raider, ultimo capitolo della trilogia dedicata alla coraggiosa archeologa Lara Croft, mentre il terzo titolo scaricabile è l’ottimo Greedfall, action RPG piratesco dai creatori di The Technomancer.

I nuovi giochi saranno riscattabili a partire da martedì 5 gennaio e fino a lunedì 1 febbraio. Ecco, poco sotto, la lista completa dei titolo in questione:

Maneater (PS5)

Shadow of the Tomb Raider

Greedfall

Come scaricare i giochi gratis da PS Plus

Scaricare i giochi è facile: vi basterà accedere con il vostro account attivo PlayStation Plus nella sezione dedicata nello store, e procedere al download dei titoli offerti gratuitamente cliccando semplicemente sul tasto apposito, senza alcun costo aggiuntivo. Lo scaricamento partirà infatti in automatico, come fosse un normale acquisto.

PlayStation 5 è disponibile dallo scorso mese di novembre anche in Europa, al prezzo di 499,99 euro per la versione con lettore ottico e 399,99 euro per quella only digital.