PlayStation Now, ecco i nuovi giochi di gennaio: c’è BioShock

PlayStation Now aggiorna la sua lineup di giochi in catalogo con la nuova tornata di gennaio, la prima del 2021.

L’anno comincia nel migliore dei modi con tutti e tre i titoli di BioShock: The Collection, i capitoli rimasterizzati dell’amata trilogia immersive sim.

A questi si aggiungono altri tre titoli, due dei quali forniti in maniera permanente agli abbonati, uno (l’unico) per un periodo di tempo limitato.

Questa la lista completa delle new entry di gennaio 2021:

Bioshock Remastered

Bioshock 2 Remastered

Bioshock Infinite: The Complete Edition

Frostpunk

Surviving Mars

The Crew 2 (6 mesi)

Gli abbonati potrebbero storcere il naso di fronte al fatto che tre dei sei giochi sono in realtà una collection singola, ma ad ogni modo rispetto a dicembre 2020 viene fornito un prodotto in più a confronto con i cinque del mese scorso.

Un segno di continuità della crescita del servizio in abbonamento di Sony, che permette di giocare sia in streaming che in locale, scaricando i giochi a cui si dovesse essere interessati.

Una crescita avviata grazie al taglio di prezzo delle sottoscrizioni e l’arrivo più costante di grandi titoli ogni mese, e che ha portato ad un raddoppio dei membri in appena un anno.

L’altra buona notizia è che, almeno per ora, non si segnalano abbandoni dal catalogo, diversamente da dicembre dove avevano lasciato Metro Exodus e Resident Evil 7.