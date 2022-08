PS4 sta davvero per «morire», questa volta per sempre

PlayStation 4 (o PS4, per gli amici) è una console davvero molto importante, una delle migliori per quanto riguarda il parco titoli a disposizione.

Uscita ormai nove anni fa, la piattaforma ha totalizzato numeri da record, riuscendo a imporsi con giochi di qualità davvero molto alta.

Anche sulle nostre pagine vi abbiamo infatti elencato quali sono i migliori giochi disponibili per PS4, una lista che potenzialmente può diventare molto più lunga.

Ora, dopo che i dati per il primo quarto dell’anno fiscale ci hanno svelato l’andamento di PS5 e del business PlayStation, è ora di salutare per sempre PS4, che ci piaccia o no.

Come riportato anche da TweakTown, PlayStation 4 sarebbe infatti vicina alla fine del suo ciclo vitale. A comunicarlo Sony, la quale non avrebbe divulgato di sua spontanea volontà i dati di vendita della console.

Ciò starebbe a significare una cosa cosa, ossia che la compagnia giapponese avrebbe volutamente omesso le informazioni su PS4 dal suo ultimo report, accennando ufficiosamente a una conclusione del ciclo di produzione della console.

Ogni rapporto sugli utili dal terzo trimestre aveva una sezione dedicata alle spedizioni di PS4: l’ultimo report del primo trimestre del 2022 ha eliminato questa sezione e l’ha sostituita con le vendite della PS5, segnando la fine dell’era PS4.

Tuttavia, le previsioni erano chiare: Sony ha spedito solo un milione di PS4 per tutto l’anno scorso, mentre le vendite della console hanno ufficialmente raggiunto le 117,2 milioni di unità.

Ricordiamo in ogni caso che l’ultimo chiodo sulla bara è lungi dall’essere battuto: a novembre sarà infatti il turno di God of War Ragnarok, previsto anche su PS4.

Ma non solo: nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione che Sony potrebbe pensare di aumentare il prezzo di PS5 in Giappone.

Infine, avete letto le ultime circa la “sfida” tra mercato digitale e fisico, con quest’ultimo seriamente in difficoltà (i numeri sono schiaccianti)?