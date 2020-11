PS4, disponibile un nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Non solo PlayStation 5 nella settimana di Sony ma anche PS4, la console current-gen che tante soddisfazioni le ha regalato negli ultimi anni.

Il platform owner ha appena pubblicato l’update del sistema operativo di PlayStation 4, infatti, che lo porta alla versione 8.01.

La descrizione del firmware non è troppo esplicativa, come da tradizione degli aggiornamenti non di inizio né di metà ciclo:

«Questo aggiornamento del software di sistema migliora le performance del sistema».

L’update pesa appena 470MB, per cui dovrebbe trattarsi a tutti gli effetti di ritocchi minori alla funzionalità della console.

Ad ogni modo, potrete avviarne il download e l’installazione non appena avrete avviato la vostra PS4, ammesso non l’abbiate lasciata in modalità riposo – in tal caso, farà da sé.

PS5 si è anch’essa aggiornata questa settimana, con il primo update lanciato dall’uscita della console next-gen il 12 novembre.

L’aggiornamento si pensava avrebbe risolto i problemi di crash dovuti proprio alla modalità riposo ma, a quanto pare, non è andata proprio così.

Quanto a PS4, l’update 8.00 ha introdotto alcune modifiche significative, tra cui una molto discussa alla gestione dei party.