PS4, Sony cambierà i party dopo le lamentele dei giocatori

I recenti cambiamenti apportati ai party non sono stati presi troppo bene dagli utenti PS4, che si stanno facendo sentire a gran voce sui social.

Intervenendo su Twitter, PlayStation ha fatto sapere di stare ascoltando le critiche costruttive dei giocatori e conseguentemente progettando le (re)azioni da prendere.

Hey folks – just wanted to let you know that we’re looking into your feedback on the recent changes to Parties on PS4.

Thanks for speaking up – we’ll keep you posted

— PlayStation (@PlayStation) October 17, 2020