PS3 e PS Vita si aggiornano a sorpresa, ma ora è finita davvero

PS3 e PS Vita sono due console ormai ‘abbandonate’ da Sony da diversi anni, sebbene è notizia di poco fa che le due storiche piattaforme hanno ricevuto un nuovo aggiornamento decisamente a sorpresa.

Il colosso giapponese ha infatti inaspettatamente pubblicato un nuovo update per le sue console, lasciando stupiti tutti i possessori di una PlayStation o una PlayStation Vita (che tra le altre cose è avvistabile anche su Amazon).

Una notizia, questa, che accompagna quella del sorprendente numero di PS5 vendute dal lancio (che Sony considera comunque “un flop”).

PS3 aveva del resto ricevuto l’ultimo firmware a giugno dello scorso anno, il quale portava senza troppi complimenti il sistema alla versione 4.88.

Come riportato su ResetEra, PS3 e Vita hanno quindi ricevuto un aggiornamento del software di sistema, il quale riduce di fatto le attività online e di vendita in digitale.

«Un nuovo aggiornamento del software di sistema per PS Vita (versione 3.74) e PS3 (versione 4.89) è stato appena rilasciato», si legge via Twitter.

Ecco le modifiche per entrambi i sistemi:

