PS3, disponibile nuovo aggiornamento del firmware: ecco cosa cambia

Sony ha rilasciato oggi (decisamente a sorpresa) un aggiornamento del firmware PS3, portando il software di sistema alla versione 4.88.

Sebbene PlayStation 3 sia ormai una console «morta» a differenza della neonata PS5, è incredibile come il colosso nipponico decida ancora di supportarla con piccoli update e patch.

Dopotutto, già a dicembre dello scorso anno la piattaforma old-gen aveva ricevuto un aggiornamento con nuove chiavi di decodificazione per il lettore Blu-ray Disc (oltre a vari bug fix).

Ora, l’ultimo aggiornamento per la console Sony rilasciato durante la giornata di oggi, 1 giugno 2021, non fa eccezione.

Come riportato anche da TwistedVoxel, si tratta infatti di un miglioramento della compatibilità del software di sistema, tanto che alcuni addetti ai lavori l’hanno definita «una patch di sicurezza minore».

La descrizione ufficiale della patch recita, infatti:

Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema.

Sorprende in ogni caso come Sony continui a rilasciare patch al software di sistema sia per PS3 che per PS Vita.

L’ultimo aggiornamento rilasciato per PlayStation 3 risale a sei mesi fa, mentre PS4 ha ricevuto un update lo scorso mese di aprile di quest’anno.

Per quanto riguarda invece PlayStation 5, anche la piattaforma current-gen ha ricevuto un importante aggiornamento solo poche settimane fa, il quale ha aggiunto supporto ad alcune nuove funzionalità oltre a migliore le prestazioni complessive del sistema.

Parlando di console ormai obsolete, ricordiamo anche che Sony ha confermato che i PlayStation Store di PS3 e PSP chiuderanno definitivamente i battenti il 2 luglio 2021, mentre la chiusura del catalogo di PS Vita avverrà solo alcune settimane più tardi.

