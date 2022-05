PlayStation Plus ha meno iscritti: lieve calo in attesa del nuovo abbonamento

Dagli ultimi dati finanziari resi noti da Sony in queste ore è emerso un dettaglio molto interessante riguardante PlayStation Plus: sembra infatti che la popolarità del servizio abbia riscontrato un calo tra i suoi utenti.

Anche se non si tratta di numeri particolarmente significativi e soprattutto tenendo in considerazione l’imminente arrivo del nuovo servizio in abbonamento, la casa di PS5 ha reso noto che nell’ultimo anno fiscale ci sono stati meno utenti che hanno scelto di iscriversi a PlayStation Plus (potete acquistare un anno di abbonamento su Amazon).

Un primo campanello d’allarme era già stato segnalato ad agosto: in tale ricorrenza era stato infatti registrato per la prima volta un crollo degli utenti iscritti.

Proprio prima della fine di marzo, Sony aveva però annunciato il nuovo PlayStation Plus, con ben tre tier di iscrizione e oltre 700 giochi gratis: i numeri non sembrano preoccupare più di tanto la compagnia, in attesa del servizio rivoluzionato.

Stando a quanto dichiarato nell’ultimo report finanziario, PlayStation Plus ha visto un lieve calo di utenti iscritti, diventati 47.4 milioni prima della fine di marzo 2022 (via VGC).

Per fare un confronto, basta ricordare che alla fine di marzo 2021 gli utenti iscritti erano invece 47.6 milioni: non solo non è stata dunque riscontrata alcuna crescita, ma il servizio si è dimostrato leggermente meno popolare.

Un dato simile è stato riscontrato anche tra gli utenti attivi: se durante l’anno fiscale 2020 era possibile riscontrare almeno 109 mila utenti attivi ogni mese su PlayStation Plus, nell’attuale anno fiscale i giocatori attivi erano «solo» 106 mila.

Insomma, non si tratta di un «flop» o di dati realmente preoccupanti, ma resta pur sempre un lieve calo di utenti che Sony dovrà tenere in considerazione: vedremo se il nuovo servizio in abbonamento riuscirà a risollevare la situazione per il prossimo anno fiscale.

Nel frattempo, i giocatori attualmente iscritti possono ancora approfittare dei giochi gratis in regalo a maggio, tra i quali è disponibile anche FIFA 22.

Nello stesso report finanziario, Sony ha anche segnalato che le vendite di PS5 non hanno raggiunto le aspettative, nonostante siano state vendute 19 milioni di unità totali.

Tuttavia, la situazione potrebbe essere presto in notevole miglioramento: Sony si aspetta infatti di riuscire a vendere molte più PS5 durante tutto il 2022.