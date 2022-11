PS2 compie 22 anni, Sony vi chiede di fare la top 3 dei giochi migliori

PS2 è una console leggendaria, ed ha avuto una lineup di titoli che ancora oggi è impressionante, guardando indietro. E sono passati 22 anni dalla sua uscita.

Molti dei titoli di quella lineup sono stati riproposti nel tempo, anche su PlayStation 4 (trovate delle raccolte su Amazon), perché sono rimasti nel cuore degli appassionati.

Ci sono stati periodi in particolare che hanno proposto una concentrazione di titoli di una qualità davvero impressionante, come qualcuno ha fatto notare tempo fa.

PS2 è stata una console che ha venduto anche tantissimo, ovviamente. Talmente tanto che solo Nintendo Switch può tentare la scalata e raggiungere i numeri della console Sony.

PS2 venne lanciata per primo in Giappone, nel marzo 2000, accompagnata da 10 titoli di lancio, tra cui Ridge Racer V e Street Fighter EX 3, con 980mila unità vendute nelle prime 24 ore.

Il lancio in Nordamerica avvenne a ottobre 2000 e fu altrettanto un successo, mentre in Europa fu pubblicata il 24 novembre 2000.

PlayStation 2 ha avuto moltissimi giochi importanti nel suo portfolio, ma quali sono i migliori?

Il profilo twitter di PlayStation Germania ha invitato il pubblico a fare una Top 3 dei giochi PS2. Impossibile? In molto ci hanno provato.

Tra i nomi più citati ci sono Silent Hill 2, Resident Evil 4, Final Fantasy X e Metal Gear Solid 3, come era lecito immaginare.

Oltre a delle risposte un po’ borderline come Sing Star, c’è chi ha tirato fuori nomi come Persona 4 e Resident Evil Code Veronica X (che curiosamente non è neanche nativo PS2).

C’è anche chi ha tirato in ballo God of War 2, saga che i fan hanno voluto rievocare con un remake in sviluppo attualmente.

E se vi manca la console, invece, potete provare a costruirvene una vostra fatta di LEGO: eccola qui.

Per i nostalgici della generazione successiva, ovvero PlayStation 3, ci potrebbe essere una buona notizia in ambito emulazione su PS5.