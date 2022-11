God of War, arriva il remake del classico PS2 (grazie ai fan)

God of War Ragnarok è disponibile da poche settimane, ma a quanto pare i fan non hanno dimenticato i capitoli storici apparsi su PS2 tanti anni fa.

La nuova avventura di Kratos e Atreus (che trovate in sconto su Amazon) ha riportato in auge il Dio della Guerra, sebbene a quanto pare alcuni fan hanno un asso nella manica.

Baryonix Studios, un piccolo team di sviluppatori, sta lavorando a un remake non ufficiale del primo capitolo di God of War in Unity Engine.

Come riportato anche da DSO Gaming, il progetto si trova al momento in fase pre-alpha, sebbene i developer abbiano condiviso un video WIP poche ore fa.

Uno sguardo che buca lo schermo.

Come suggerisce il titolo, Kratos, si tratta di un remake non ufficiale. Come tale, non aspettatevi di poterci mettere le mani sopra a breve, visto che quasi certamete Sony invierà a Baryonix una lettera di richiamo

Inoltre, si tratta di un video che mostra il progetto in una fase davvero iniziale dello sviluppo, ragion per cui anche se Sony consentirà al team di continuare a lavorarci, non possiamo sperare che il tutto veda la luce entro pochi mesi.

Poco sotto, il filmato in questione:

Tuttavia, dal video WIP è possibile notare che gli sviluppatori ce la stanno mettendo tutta per proporci qualcosa di molto vicino al primo God of War.

Il team ha sviluppato il modello 3D di Kratos e le sue animazioni di attacco, sicuramente più impressionante del video realizzato da un fan che mostrava il classico God of War in Unreal Engine 5 (e che trovate a questo indirizzo).

Ma non solo: date anche un’occhiata alla nostra classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga di God of War, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.