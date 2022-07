PS5 e il retrogaming: si accende una nuova speranza per i fan di PS3

I fan del retrogaming sono sempre stati molto combattuti con il mondo PlayStation, perché anche con PS5 la casa nipponica non è mai stata troppo chiara in questo senso.

Anche con il rinnovo di PlayStation Plus, a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon, non c’è stata una soluzione definitiva per garantire il retrogaming con facilità.

In particolare per PlayStation 3, l’amatissima console di cui Sony ha di recente (e comprensibilmente) interrotto la produzione.

Una console che, negli ultimi anni, ha avuto dalla sua anche la sfortuna di avere dei giochi in scadenza, e anche molto importanti.

Ma, per chi voleva la possibilità di recuperare, o scoprire, la generazione PlayStation 3 su PlayStation 5, forse c’è una nuova speranza.

Come riporta Kotaku, infatti, Sony sta lavorando per rendere possibile il retrogaming, e quindi rendere compatibile PS3 sulla sua nuova ammiraglia.

Un nuovo annuncio di lavoro, suggerisce che Sony stia cercando un ingegnere per sistemare proprio l’emulazione di PS3, con anche la possibilità di rendere compatibili le vecchie periferiche.

Al momento, infatti, i videogiochi per PS3 possono essere giocati solamente in streaming, e quindi non accessibili propriamente a tutti coloro i quali non hanno una connessione abbastanza performance.

Il nuovo PlayStation Plus offre la possibilità di scaricare giochi da PS1, PSP, PS2, PS4, naturalmente PS5, ma non PS3.

Ma l’annuncio di lavoro pubblicato dai PlayStation Studios, alla ricerca di un ingegnere e sviluppatore software, fa ben sperare:

«La nostra posizione di ingegnere sviluppatore software lavora nel team strumenti e tecnologia dei PlayStation Studios per supportare i “Classici” appena rilanciati per PS4 e PS5. I giochi classici vengono eseguiti tramite l’emulazione di vecchie piattaforme PlayStation. In qualità di ingegnere dei Classic, lavorerai a stretto contatto con un gruppo di altri ingegneri, produttori e team di controllo qualità per correggere bug, aggiungere nuove funzionalità e sviluppare nuovi emulatori.»

Quel “sviluppare nuovi emulatori” è un indizio importante, perché l’unica piattaforma ancora non emulabile su PS5 è proprio PS3.

Sembrerebbe una nuova conferma, quindi, di una volontà che Sony ha lasciato intendere con un brevetto.

Per quanto riguarda PlayStation Plus, invece, ricordatevi dei giochi gratis di luglio a cui non potrete più accedere.