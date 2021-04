Nintendo Switch parte all’attacco di PlayStation 2

Da quando Nintendo Switch è stata lanciata sul mercato a marzo 2017, la console ibrida della casa di Kyoto ha sempre fatto registrare vendite molto convincenti non solo in Occidente, ma anche sul mercato di casa, dove domina le classifiche da ormai parecchio tempo. Questi numeri, sommati, l’hanno portata a scalare le chart delle console più vendute di sempre in Giappone, dove ora Switch occupata la sesta posizione.

Secondo la classifica segnalata da Video Games Charts, che prende come riferimento i dati forniti dalla rivista specializzata Famitsu, a oggi Switch conta su 19,4 milioni di console vendute sul mercato di casa e, entro maggio (almeno secondo i calcoli) supererà i 19,6 milioni dell’amata PSP – la prima portatile di PlayStation. Il dato ancora più interessante è che, secondo le stime, entro novembre supererà anche PlayStation 2, con i suoi 21,9 milioni di base installata in Giappone.

Infine, le stime calcolano che Nintendo Switch diventerà la terza console più venduta sul mercato di casa entro metà del 2022, superando i 24,7 milioni di Nintendo 3DS. Davanti le rimarrebbero, invece, Nintendo Game Boy (32,4 milioni) e la popolare e originale console Nintendo DS (32,99 milioni).

