PS Store, tornano le offerte settimanali con un celebre e recente sparatutto

Dopo aver concluso con successo gli ottimi Saldi Estivi, PS Store ha svelato ufficialmente il ritorno delle offerte settimanali con una nuova selezione molto interessante.

Sony ha infatti inaugurato questo attesissimo ritorno con Sniper Elite 5, l’ultimo capitolo della celebre e famosa saga di sparatutto stealth con un cecchinaggio senza precedenti (se preferite acquistarlo in edizione fisica, lo trovate in sconto su Amazon).

Il reveal arriva proprio poche ore dopo aver proposto una nuova offerta lampo dedicata a un amato GDR online di Bethesda e segna la conclusione ufficiale delle promozioni dedicate all’estate.

L’ultimo capitolo della serie ideata da Rebellion potrà dunque essere vostro con sconti fino al 30%: considerando che il titolo è uscito soltanto a maggio, l’offerta di PS Store è indubbiamente molto interessante.

La promozione dedicata a Sniper Elite 5 vi permetterà di recuperare questo grande titolo tattico sia in edizione base cross-gen, con il già citato sconto del 30%, che in Edizione Deluxe per avere accesso anche ai contenuti del primo Season Pass.

L’edizione standard del gioco costerà solo 41,99€ anziché 59,99€, mentre per l’edizione Deluxe sarà necessario spendere 64,79€ contro gli 89,99€ proposti di listino, grazie a uno sconto del 28%.

Nel caso possediate già l’edizione base e voleste recuperare soltanto il pass aggiuntivo, potrete approfittare di uno sconto dedicato del 20% e acquistarlo a 27,99€: risparmierete dunque 7 euro sul prezzo finale.

La nuova offerta settimanale di PS Store terminerà giovedì 25 agosto alle ore 00:59, mentre dal prossimo mercoledì dovremmo poter scoprire un nuovo prodotto in sconto selezionato da Sony. Potete consultare tutti i dettagli della promozione comodamente tramite i seguenti link:

Nel frattempo, acquistare i giochi più importanti è diventato molto più semplice su PS5: lo store digitale si è infatti aggiornato con una novità particolarmente attesa.

Se siete invece curiosi di scoprirne di più sul ritorno della saga dopo 5 anni, vi lasciamo alla nostra recensione dettagliata di Sniper Elite 5.