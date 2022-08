PlayStation Store svela la nuova offerta lampo: è un amato GDR Bethesda

PlayStation Store si è aggiornato con una nuova offerta promozionale a tempo, dedicata a un popolare GDR multiplayer realizzato da Bethesda e basata su uno dei suoi franchise più amati di sempre.

Stiamo naturalmente parlando di The Elder Scrolls Online, lo spin-off multiplayer della celebre saga che ha dato vita a Skyrim (trovate la Anniversary Edition in sconto su Amazon) e che solo per due settimane potrete recuperare con sconti fino al 70%.

Tra poche ore dovrebbero terminare ufficialmente i Saldi Estivi, di cui vi abbiamo segnalato i migliori giochi in offerta a meno di 10 euro e anche fino a meno di 5 euro: in attesa di scoprire quale sarà la prossima promozione ideata da Sony, PS Store ha dunque deciso di fare una gradita sorpresa agli amanti dei giochi di ruolo.

La nuova offerta resterà disponibile per due settimane a partire da oggi: significa che fino a mercoledì 31 agosto potrete acquistare l’edizione base o completa di The Elder Scrolls Online a prezzi davvero convenienti.

Da questo momento potrete dunque acquistare l’edizione standard del GDR multiplayer a soli 5,99€, anziché 19,99€: si tratta di un generoso sconto del 70% che vi permetterà di esplorare questa grande avventura a meno di 6 euro.

Se invece non volete accontentarvi e desiderate l’esperienza completa, PlayStation Store propone anche offerte dedicate per l’edizione High Isle Collection Collector’s Edition, che include tutte le espansioni uscite fino a questo momento e diversi contenuti bonus: questa speciale versione è proposta a 58,49€ anziché 89,99€, grazie a uno sconto del 35%.

Nel caso foste invece interessati esclusivamente all’espansione High Isle e ai contenuti bonus proposti, potrete anche acquistare separatamente l’upgrade della Collector’s Edition a soli 35,74€, anziché 54,99€: anche in questo caso, è stato infatti proposto uno sconto del 35%.

Sarete anche in grado di risparmiare fino al 40% sulle Crowns da spendere in-game: trovate tutti i dettagli sulle offerte di The Elder Scrolls Online al seguente indirizzo.

In attesa di scoprire quali saranno tutte le ultime novità dal negozio digitale di casa Sony, ricordiamo che PlayStation Store si è aggiornato con una novità molto attesa, che ha reso scoprire le ultime uscite importanti molto più semplice.