PS Store svela la nuova offerta settimanale: è il gioco di ruolo più amato

Puntuale come ogni mercoledì, PS Store ha appena svelato la nuova offerta della settimana disponibile per tutti gli utenti PlayStation, questa volta dedicata ad uno dei giochi di ruolo più amati di tutti i tempi.

Naturalmente stiamo parlando di Skyrim, il quinto capitolo della serie The Elder Scrolls ideata da Bethesda e considerata da critica e pubblico un vero capolavoro.

L’offerta è già disponibile insieme alla nuova serie di sconti sui giochi di maggior successo: potrete risparmiare sui più grandi franchise videoludici.

Questa promozione sostituirà quella dedicata ad una famosa trilogia «leggendaria», che rimarrà disponibile online ancora per poche ore.

Il capolavoro di Bethesda è riuscito a vincere oltre 200 premi di gioco dell’anno ed è stato reso disponibile in diverse edizioni su molteplici piattaforme, come grandi testimonianze del suo incredibile successo.

Su PS Store questa settimana potrete dunque approfittare dell’offerta su The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, l’edizione definitiva del titolo che include tutti i DLC, una grafica migliorata e tante altre piccole novità, come il supporto alle mod su console.

Nel caso non abbiate mai avuto la possibilità di usufruire di uno dei giochi di ruolo più influenti di sempre, la nuova promozione settimanale è dunque un’occasione davvero imperdibile da cogliere al volo.

Skyrim Special Edition è disponibile all’eccezionale prezzo di 14,99€ su PS Store: significa che il titolo potrà essere vostro con un risparmio del 75% sul prezzo finale, normalmente acquistabile alla cifra di 59,99€.

Per poter fare vostro questo titolo non dovrete fare altro che accedere all’apposita pagina ufficiale su PlayStation Store, così da poter procedere all’acquisto e al download sulla vostra console PlayStation.

Vi ricordiamo che la promozione sarà valida fino a giovedì 7 ottobre: a partire dal prossimo mercoledì sarà invece già disponibile la nuova offerta settimanale su un altro grande titolo.

Ricordiamo inoltre che sono ancora valide tante promozioni su PlayStation Store: tra queste segnaliamo le offerte A Tutto Giappone con un’esclusiva PS5.

Sono inoltre le ultime ore disponibili per poter approfittare dei Doppi Sconti per gli utenti PlayStation Plus: tra questi c’è anche Assassin’s Creed Valhalla.

Ma non solo: mancano pochissime ore prima che si concludano le offerte dedicate ai giochi acquistabili a meno di 20 euro, tra i quali sono presenti anche esclusive PlayStation.