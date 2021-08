PS Plus, leak anticipa i giochi gratis di settembre

Mentre aspettiamo l’annuncio ufficiale da parte di Sony, un leak sembra aver anticipato i giochi gratis di settembre in arrivo su PS Plus.

In genere, PlayStation Plus svela i suoi nuovi titoli l’ultimo mercoledì di ogni mese ma, a quanto pare, stavolta il reveal dovrà attendere un altro po’.

Ad ora, continuano ad essere disponibili i giochi di agosto, che comprendono tra gli altri un battle royale appena uscito.

Al di là dei nomi in sé, è un buon momento per abbonarsi se consideriamo che la sottoscrizione è in forte sconto su PlayStation Store.

Se state attendendo l’annuncio formale dei giochi gratis di settembre prima di iscrivervi, però, potremmo avere buone notizie.

PS Plus non ha ancora dato l’ufficialità ma una fonte ritenuta attendibile su ResetEra potrebbe aver anticipato la lista del prossimo mese.

L’elenco sembrerebbe includere come di consueto tre elementi, uno per PlayStation 5 e gli altri due per PS4.

Questi sarebbero i giochi di settembre:

Overcooked All You Can Eat (PS5)

Hitman 2 (PS4)

Predator Hunting Grounds (PS4)

Overcook All You Can Eat è una collection rimasterizzata con grafica in 4K a 60fps dei due capitoli originali della serie competitiva locale.

Hitman 2 è il secondo episodio della serie stealth di IO Interactive, e può trasformarsi facilmente in un gioco PS5 dal momento che è accessibile tramite Hitman 3 per quella console (basta lo starter pack gratuito).

Predator Hunting Grounds, infine, è un multiplayer competitivo da Illfonic, lo sviluppatore di Friday The 13th, nonché un’esclusiva console PlayStation.

Insomma, per trattarsi di una proposta di fine estate, il pacchetto messo in piedi da Sony sembrerebbe piuttosto positivo.

Probabilmente, un po’ al risparmio se guardiamo ai nomi che avevano iniziato a circolare, che comprendevano The Medium per PS5.

Intanto, in Giappone, si pensa ad una versione premium del servizio per aumentarne ulteriormente l’appeal.

Non è sfuggito alla dirigenza di Tokyo il primo calo di abbonati in assoluto, segno che evidentemente serve un’inversione di marcia.