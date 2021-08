PlayStation Plus è in forte sconto su PS Store, ma solo per pochi giorni

Sony ha appena svelato la nuova promozione dedicata a PlayStation Plus, che permette di accedere al servizio in abbonamento con un forte sconto, ma solo per pochi giorni.

PlayStation Plus è diventato un servizio indispensabile per i giocatori della console Sony: non solo permette di giocare online con i migliori videogiochi, ma consente di scaricare ogni mese nuovi giochi gratis, oltre a tanti imperdibili bonus.

Recentemente Sony aveva svelato che per la prima volta c’era stato un calo di abbonati su PlayStation Plus: la promozione potrebbe dunque essere una strategia per aumentare nuovamente le iscrizioni.

L’azienda starebbe inoltre pensando ad una possibile versione premium del servizio, che offrirebbe ulteriori vantaggi in più per una cifra superiore.

PlayStation Store ha dunque svelato la nuova promozione dedicata al servizio in abbonamento, che permetterà di acquistare un abbonamento di 12 mesi a soli 29,99€.

Il prezzo normalmente proposto è di 59,99€ totali, dunque questa iniziativa permetterà di ottenere l’iscrizione con uno sconto del 50%.

La promozione è riservata soltanto per i nuovi abbonati: questo imbattibile prezzo è stato dunque proposto per riuscire a convincere i giocatori che ancora non fossero iscritti a provare il servizio.

Tuttavia avrete pochi giorni per poter approfittare dell’offerta: PlayStation Plus sarà disponibile al 50% soltanto fino a lunedì 30 agosto 2021.

Potete consultare voi stessi l’offerta al seguente indirizzo: se non siete mai stati abbonati al servizio avrete l’opzione di acquistare l’abbonamento e farlo vostro per 12 mesi ad un prezzo speciale.

Ricordiamo inoltre che al termine dei 12 mesi iniziali, l’abbonamento PlayStation Plus sarà automaticamente rinnovato al prezzo di 59,99€, a meno che non decidiate di interrompere manualmente l’iscrizione in futuro.

Recentemente un bug aveva reso inaccessibili alcuni giochi disponibili su PlayStation Plus, come se gli utenti non fossero in possesso dell’abbonamento.

Ad ogni modo, i fan stanno iniziando a speculare su quali potrebbero essere i prossimi giochi gratis: uno di questi è già stato smentito dai diretti interessati.

Alcuni indizi potrebbero invece avere già anticipato quale sarà il prossimo gioco gratis PS5, che a differenza di quanto accaduto con la lista precedente non è ancora stato smentito.