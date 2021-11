PS Now risponde a xCloud? Un brevetto “migliora” grafica e frame rate

Negli ultimi mesi, Sony ha dimostrato di voler continuare ad investire sul futuro delle proprie console e dei propri servizi, che includono anche PS Now, l’abbonamento che consente di giocare ad una grande selezione di titoli anche tramite cloud gaming.

PlayStation Now ha da sempre dato prova di essere un servizio con un grande potenziale, spesso limitato non solo dall’effettiva scelta dei giochi, ma anche da problemi a livello di lag e di grafica.

Sul fronte dei giochi la compagnia ha dimostrato di aver compiuto sforzi importanti, come dimostrato dai nuovi giochi di novembre che includono classici amatissimi.

Per quanto riguarda il lag, Sony sta invece studiando diverse soluzioni per aggirare il problema: una di queste è stata illustrata in un precedente brevetto e servirebbe a «cancellarlo».

L’ultimo brevetto registrato dalla casa di PlayStation, come riportato da Game Rant, servirebbe invece per rispondere ai problemi grafici riscontrati da alcuni utenti, spesso collegati alla già citata problematica del lag.

Nel suo interno si parla infatti di un modo per utilizzare adeguatamente GPU multiple per gestire i carichi di lavoro richiesti dal cloud gaming: una soluzione che sembrerebbe appositamente studiata dunque per PS Now.

La procedura descritta è molto tecnica, ma spiegata in poche parole permetterebbe alle GPU di continuare a lavorare e dividersi dati tra di loro, così da non lasciare mai le schede occupate con incarichi che avrebbero in realtà già portato a termine.

Questo permetterebbe così da raggiungere performance per il cloud gaming più elevate di quelle attualmente disponibili: in altre parole, PS Now potrebbe non solo essere in grado di trasmettere immagini a una maggiore risoluzione, ma anche un frame rate superiore a 60 FPS.

Del resto, PS5 è una console già in grado di raggiungere 120 fps su una selezione specifica di giochi, dunque non sarebbe da escludere che Sony si stia preparando per l’eventuale futuro del proprio servizio.

Naturalmente non sappiamo se questa idea possa venire effettivamente implementata o meno: se fosse possibile sfruttarla adeguatamente, PS Now riuscirebbe a fare un salto di qualità molto importante, provando a contrastare servizi concorrenziali come xCloud. Vi terremo naturalmente aggiornati qualora ci fossero eventuali novità.

Sony sta puntando fortemente al miglioramento della resa grafica sui propri servizi: proprio poche settimane fa vi avevamo segnalato un ulteriore brevetto per l’upscaling delle immagini su PS5 e i futuri giochi in VR.