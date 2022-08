Project 007, spunta un periodo di uscita… ma non vi piacerà

Project 007 è il tanto atteso progetto dei creatori di Hitman che, come è facile intuire, stavolta ci metterà nei panni della spia più famosa del mondo.

Dopo averci fatto giocare nei panni dell’assassino più letale, con una trilogia che trovate su Amazon, ora sarà il tempo di salvare il mondo nei britannici panni di James Bond.

Project 007 è stato annunciato ben due anni fa, con un logo teaser a sorpresa e pochissime informazioni al riguardo.

L’unica cosa che sappiamo è che avrà un taglio fortemente narrativo quindi, presumibilmente, molto lontano dall’esperienza di gioco degli Hitman.

Dopo tanto silenzio, Project 007 torna a far parlare di sé anche se, lo premettiamo, non ci sono novità troppo concrete né esaltanti.

Come riporta VGC, IO Interactive ha pubblicato un report finanziario che lascerebbe intendere anche il periodo in cui lo studio vorrà far uscire il progetto dedicato a James Bond.

Una parte del rapporto suggerisce che IO prevede di realizzare entrate per 450-500 milioni di corone ($60-67 milioni), e che diminuiranno negli altri periodi per mancanza di nuove uscite.

«Abbiamo avuto un paio d’anni con entrate e profitti solidi, grazie al lancio di un titolo», afferma il rapporto riferendosi a Hitman 3.

Per quanto riguarda il futuro, tra cui Project 007, è stato dichiarato:

«C’è il rischio che nei prossimi due anni solari gli utili scendano. Ciò è dovuto alle lunghe fasi di produzione in attesa, prima che le prossime versioni arrivino sul mercato. Più precisamente, le stime per il 2024 e 2025 mostrano un calo significativo»

Questo implica che nessun nuovo titolo verrà pubblicato prima del 2025, e quindi anche il prossimo videogioco su James Bond.

Si tratta ovviamente di una stima sommaria fatta su dichiarazioni finanziare, ma non è impossibile intuire ciò che succederà.

Per altro sarà interessante vedere l’impatto del progetto, visto che sarà addirittura una nuova trilogia per lo studio.

Chissà se sarà davvero il Goldeneye next-gen che promette di essere, un’eredità importante da cogliere in ogni caso.