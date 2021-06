Prince of Persia Remake rinviato ancora, Ubisoft conferma

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake ha subito l’ennesimo duro colpo, comunicato da Ubisoft oggi sui social.

Il titolo è un rifacimento dello storico classico, che ha ispirato tra gli altri titoli acclamati della casa transalpina anche l’intero franchise di Assassin’s Creed.

Il remake è stato presentato lo scorso anno in occasione di Ubisoft Forward, e al tempo aveva un’uscita fissata ad inizio 2021.

Da allora, il gioco è stato rimandato più e più volte, l’ultima delle quali a data da destinarsi lo scorso febbraio.

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

Con i fan in attesa di notizie, per scoprire in particolare lo stato di salute del progetto che si temeva persino cancellato o fortemente rimpastato come Immortals Fenyx Rising tempo fa, Ubisoft ha però fornito una brutta notizia su Prince of Persia Remake.

Sui social della serie è stato infatti comunicato che il titolo per PC, PS4 e Xbox One non tornerà a mostrarsi a Ubisoft Forward.

L’evento, in calendario per questo weekend, sembrava l’occasione ideale per esibire un gameplay più convincente e una data d’uscita.

A quanto pare, però, bisognerà attendere ulteriormente: tra le righe è stato infatti svelato che il lancio avverrà nel 2022.

«Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake non sarà ad Ubisoft Forward», è stato confermato dal team di sviluppo sparso per l’India.

«Stiamo facendo grandi progressi perché il nostro gioco esca l’anno prossimo, ma non siamo pronti a condividere alcuna informazione aggiuntiva per ora. Condivideremo un update con voi il prima possibile».

Evidentemente, il durissimo feedback ricevuto a ridosso della presentazione originale ha lasciato il segno.

Lo stato del rifacimento era stato tale da smuovere non soltanto i giocatori, ma anche gli osservatori neutrali.

La speranza è che, sulla base del budget garantito dall’editore transalpino, si possano ripercorrere presto le orma dei precedenti capitoli di questo prestigioso franchise.