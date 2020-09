Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ufficiale!

Durante l’evento Ubisoft Forward che si sta tenendo in questi minuti, la casa transalpina ha annunciato ufficialmente il remake che molti desideravano ormai da troppi anni: Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.

Il titolo era stato anticipato stamane con un leak che ha mostrato le prime immagini e un breve video.

L’originale Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo uscì nell’ormai lontano 2003, riscuotendo un immediato successo di critica e pubblico. Il nuovo gioco è a cura di Ubisoft Pune e Mumbai.

Poco sotto, potete ammirare il trailer ufficiale:

L’attore Yuri Lowenthal tornerà nei panni del principe, mentre il gameplay sarà ritoccato per risultare ancora più fluido e intuitivo.

L’avventura 3D del Principe ha avuto ben tre sequel, ossia Prince of Persia: Spirito guerriero, Prince of Persia: I due troni e Prince of Persia: Le sabbie dimenticate. I preorder del remake includeranno un bonus in omaggio, ossia una skin ispirata alle fattezze classiche del principe nel capitolo originale.

L’uscita di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è prevista per il 21 gennaio 2021. PS4, Xbox One, PC, uPlay ed Epic Store.