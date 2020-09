Prince of Persia Remake: il video confronto con il classico del 2003

Durante la seconda serata di Ubisoft Forward, la casa transalplina ha alzato il sipario su Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, ossia il rifacimento del classico titolo di azione e d’avventura uscito durante i primi anni 2000 sulle console a 128-bit.

Il gioco, sviluppato da Ubisoft Pune e Mumbai. riprende quasi interamente le meccaniche del titolo originale, nonostante l’aspetto grafico sia in ogni caso piuttosto differente rispetto a quanto visto in passato.

Quante e quali sono le differenze tra il remake e il Prince of Persia uscito nel 2003? Un video dei colleghi di IGN USA cerca di fare luce sulla cosa, evidenziando alcuni frammenti dell’alpha del rifacimento, messi a confronto con alcuni spezzoni del gioco originale.

A look at some of the gameplay (Alpha Footage) for The Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

Comparisons to the original 2003 game too. pic.twitter.com/2o1eTSIqRe

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 10, 2020