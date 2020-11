Prince of Persia, oltre al remake è in arrivo un vero reboot?

Lo scorso 10 settembre di quest’anno si è tenuto il secondo Ubisoft Forward, l’evento streaming dedicato alle novità della casa transalpina. Uno dei protagonisti della live è stato Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, rifacimento del classico action adventure uscito nel lontano 2003 su console a 128-bit.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, i fan hanno storto un bel po’ il naso, specie per un comparto grafico decisamente sottotono, con una resa tecnica davvero indegna (e più vicina a quella di almeno due generazioni fa).

A quanto pare, però, il rifacimento de Le Sabbie del Tempo potrebbe non essere l’unico capitolo della serie in arrivo nei prossimi mesi.

Il remake non appare proprio al meglio.

Lo youtuber indiano che anticipò il reveal del remake del primo Prince of Persia con mesi di anticipo ha infatti rivelato che un vero e proprio reboot della serie è nelle fasi iniziali dello sviluppo:

Ho una nuova fuga di notizie sul prossimo Prince of Persia . […] Le Sabbie del Tempo arriverà comunque l’anno prossimo, ma a parte questo Ubisoft sta lavorando a un PoP completamente nuovo e non sarà un remake. In questo momento si sta lavorando al concept iniziale, in cui le meccaniche di gioco sono state completamente ridisegnate, visto che riavvierà la serie. Probabilmente uscirà nel 2023 o 2024, se avrò notizie a riguardo ve le rivelerò.

Insomma, un nuovo Prince of Persia – questa volta pensato per riavviare la serie una volte per tutte – sarebbe nelle fasi iniziali dello sviluppo. Al momento è ancora presto per parlarne, sebbene non è da escludere che Ubisoft decida di mettere “in pausa” alcune delle sue serie di punta (magari, proprio Assassin’s Creed) per dare così spazio al ritorno del principe. Staremo a vedere.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è previsto per il 21 gennaio 2021 su PS4, Xbox One, PC, uPlay ed Epic Store.