Prince of Persia: Ubisoft ci ha ripensato e il Remake spunta su next-gen

Sembra che siano diverse le novità in cantiere per Prince of Persia: Remake, il rifacimento del titolo dedicato al Principe di Persia più famoso del mondo dei videogiochi. Ad esempio, nelle scorse settimane avevamo appreso della decisione del rinvio annunciata da Ubisoft, affinché il gioco avesse tutto il tempo necessario per raggiungere gli standard a cui la saga deve ambire.

A quanto pare, anche un altro dettaglio precedentemente annunciato è stato modificato in corso d’opera: svelato per PC, PS4 e Xbox One, infatti, il gioco è in lavorazione anche per PS5 e Xbox Series X (e Xbox Series S). A svelarlo è nientemeno che lo store ufficiale di Ubisoft, che nella pagina ufficiale del gioco in inglese, a questo link, indica che acquistando Prince of Persia: Remake sulle vecchie console sarà possibile avere l’upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X.

Prince of Persia farà il suo ritorno a marzo

Considerando che queste console, in precedenza, non erano state annunciate tra quelle a cui era destinato il gioco, appare chiaro che Ubisoft abbia deciso di portare Prince of Persia anche su next-gen (o current-gen, se vogliamo), per evitare che arrivi solo sulle vecchie console quando la generazione successiva sarà ormai cominciata da parecchi mesi (e, verosimilmente, PS5 e Xbox saranno finalmente reperibili nei negozi).

La notizia fa anche il paio con il fatto che venga indicata tra le piattaforme di Prince of Persia: Remake anche Nintendo Switch, che invece non era stata citata in sede di annuncio. Attendiamo ora che siano i comunicati ufficiali ad alzare ulteriormente il velo, ma è difficile immaginare che lo store ufficiale di Ubisoft abbia citato tutte queste piattaforme per sbaglio circa il ritorno del Principe di Persia.

L’uscita rimane fissata per il 18 marzo 2021.