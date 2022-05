Prime Gaming, annunciati i giochi gratis di giugno 2022

Amazon ha da poco rivelato la lineup del prossimo mese di giugno 2022, relativa a giochi gratis ed extra per i suoi abbonati a Prime Gaming.

Tutti gli iscritti al servizio Prime potranno presto scaricare senza costi aggiuntivi un bel po’ di giochi davvero molto interessanti.

Se già maggio 2022 è stato un mese ricco, la lineup di giugno include infatti altri sei giochi gratuiti, tra cui Far Cry 4, Escape from Monkey Island e Astrologaster.

Ma non solo: come riportato anche da ComicBook, i membri Prime saranno anche in grado di richiedere nuovi contenuti in-game per giochi come Fall Guys e Lost Ark.

In primo luogo, ecco i titoli che i possessori di Prime Gaming potranno ottenere gratuitamente nel corso del prossimo mese:

Far Cry 4

Escape From Monkey Island

Astrologaster

Across the Grooves

Calico

WRC 8 FIA World Rally Championship

Per fare vostri questi giochi gratis dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere a questo indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime».

Solo a quel punto non vi resterà altro da fare che riscattare i vostri giochi preferiti e divertirvi, fino alla fine della promozione mensile (e in attesa della successiva).

Oltre al piatto principale, gli abbonati a Prime Gaming potranno ottenere i seguenti bonus e omaggi di gioco nel corso del mese di giugno:

Pokémon GO

Roblox

Fall Guys

Lost Ark

GWENT

FIFA 22

