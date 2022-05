Nintendo Switch Online, nuovi giochi gratis in arrivo? C’è un forte indizio

Non è passata nemmeno una settimana da quanto è stato lanciato l’ultimo gioco gratis in regalo su Nintendo Switch Online, ma il servizio in abbonamento della casa di Kyoto sembrerebbe avere in programma altre grandi novità.

In queste ore è infatti arrivato un indizio molto importante tramite i server di Nintendo Switch Online, che suggerisce come potrebbero arrivare presto in regalo tanti nuovi titoli gratuiti (potete rinnovare il vostro abbonamento comodamente su Amazon).

È stata infatti programmata una manutenzione dei server per le app dedicate ai giochi NES e SNES: una situazione che ricorda molto quanto già accaduto lo scorso mese con SEGA Mega Drive, che solo pochi istanti dopo ha visto arrivare nuovi omaggi gratuiti per la console della casa di Sonic.

Dopo ogni manutenzione dei server dedicati alle app, fino a questo momento, sono sempre seguiti nuovi giochi gratis: è plausibile dunque aspettarsi nuovi regali a sorpresa, forse già a partire da domani, dopo la fine della manutenzione (via GoNintendo).

La manutenzione è stata segnalata come di consueto da NinStatusBot, un bot che riporta automaticamente lo stato dei server Nintendo: sono stati programmati interventi sia per il catalogo NES che su SNES.

Questo significa che i server dovrebbero rimanere inaccessibili a partire dalle ore 02:55 di domani 27 maggio, tornando poi online per le ore 04:00.

[Maintenance Scheduled] Maintenance has been scheduled for "Nintendo Entertainment System™ – Nintendo Switch Online" on 27 May from 00:55 UTC to 02:00 UTC.#Maintenance #NintendoSwitch pic.twitter.com/wmRMyGQKHU — NinStatusBot (@NinStatusBot) May 26, 2022

[Maintenance Scheduled] Maintenance has been scheduled for "Super Nintendo Entertainment System™ – Nintendo Switch Online" on 27 May from 00:55 UTC to 02:00 UTC.#Maintenance #NintendoSwitch pic.twitter.com/AwKRym0sri — NinStatusBot (@NinStatusBot) May 26, 2022

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se effettivamente saranno aggiunti nuovi giochi gratis o se si tratta davvero solo di un intervento per risolvere problemi ai server di gioco, anche se ci sono ottime probabilità per l’espansione del catalogo.

Di conseguenza, vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Nintendo: naturalmente vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che a partire dalla scorsa giornata è ufficialmente disponibile il nuovo gioco gratis a tempo: per una settimana potrete provare senza spendere un centesimo un amatissimo roguelike.

Come evidenziavamo in apertura, la scorsa settimana è arrivato l’ultimo adorabile gioco gratis per Nintendo 64, ma l’aggiornamento ha anche migliorato l’emulazione di diversi giochi.