Prime Gaming, disponibili da ora i 6 giochi gratis di maggio

Amazon ha appena annunciato che da questo momento è possibile riscattare i nuovi giochi gratis di maggio, disponibili grazie alla promozione Prime Gaming.

L’iniziativa è naturalmente riservata in esclusiva per il servizio Prime (potete consultare tutti i dettagli dell’abbonamento su Amazon) e consente di riscattare ogni mese tantissimi omaggi senza costi aggiuntivi.

Come precedentemente annunciato dalla stessa azienda, a maggio sarà possibile riscattare ben 6 giochi gratis, che includono anche perle di un certo spessore come Dead Space 2 e The Curse of Monkey Island.

Per riscattarli sarà dunque necessario avere a disposizione non solo un account Amazon, ma assicurarsi di essere attualmente iscritti a Prime: nel caso del già citato titolo horror di EA, sarà necessario anche avere a disposizione un account Origin sul quale riscattare il codice.

Di seguito troverete dunque la lista completa dei giochi che potete riscattare grazie a Prime Gaming per tutto il mese di maggio:

