PS5, annunciati gli sconti Days of Play 2022: ecco date e giochi in offerta

I giocatori PS5, come tutti i videogiocatori, amano gli sconti, e i Days of Play 2022 sono la miglior occasione per portarsi a casa qualche titolo in offerta.

Ma non solo in realtà, perché anche gli utenti PlayStation 4 (che trovate ancora su Amazon) potranno approfittarne per completare la propria collezione.

Anche se, indubbiamente, i giochi PS5 sono quelli che la fanno da padrone nei vari Days of Play, come in quelli che si sono svolti nel 2021.

Lo scorso anno le giornate di sconti hanno riscosso un grande successo e, tra pochissimo, potremo replicare con una nuova edizione di queste giornate di offerte.

Sony ha annunciato l’iniziativa sul proprio blog ufficiale, svelando anche la data di inizio di queste offerte molto golose.

I giocatori PS5 e PS4 dovranno prepararsi molto presto, perché i Days of Play 2022 si svolgeranno dal 25 maggio all’8 giugno.

L’iniziativa comprenderà sconti su una selezione di giochi e prodotti per PlayStation 4 e PlayStation 5, disponibili su PlayStation Store e presso i rivenditori aderenti all’iniziativa. Le offerte varieranno a seconda della regione e del rivenditore, quindi ricordate di dare un’occhiata al sito ufficiale di Days of Play per non perdervi gli aggiornamenti sugli sconti disponibili.

Cosa c’è di scontato nei Days of Play 2022? Tante cose in realtà, e non solo videogiochi.

Il PlayStation Gear Store, ad esempio, festeggia i Days of Play 2022 con sconti del 20% su una selezione di articoli per tutta la durata della promozione. Non solo, perché sono in arrivo tre giorni di offerte giornaliere aggiuntive:

Il 25 maggio potrete ottenere un manicotto termico per bevande con una spesa minima di 50 €.

Il 26 maggio, acquistando due articoli di God of War, ne riceverete un terzo gratuitamente.

Il 27 maggio, invece, avrete 24 ore per approfittare dell’offerta “5 a meno di 5” sulla collezione PlayStation Shapes.

Anche le varianti White, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Nova Pink e Galactic Purple dei DualSense per PS5 saranno scontate per tutta la durata della promozione.

Ma visto che siete videogiocatori, sappiate che una grandissima parte del catalogo di PlayStation Store è in offerta: vi consigliamo di consultarla a questo indirizzo.

Giusto in tempo per l’arrivo del nuovo PlayStation Plus, tra l’altro, che in Asia è già disponibile ma sta creando dei problemi.

E dopo gli sconti PS5 dei Days of Play 2022, ecco invece i giochi gratis che verranno regalati all’interno del nuovo servizio in abbonamento.