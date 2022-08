Prime Gaming, ecco i giochi gratis di settembre (c’è Assassin’s Creed)

Come sempre accade quando si arriva alla fine del mese, Amazon ha da poco rivelato la lineup del prossimo settembre 2022 relativa a giochi gratis ed extra per i suoi abbonati a Prime Gaming.

Tutti gli iscritti al servizio Prime potranno infatti presto scaricare senza costi aggiuntivi un bel po’ di giochi davvero molto interessanti.

Se agosto 2022 è stato un mese ricco, la lineup di settembre include infatti altri otto giochi gratuiti, decisamente notevoli e da scaricare senza costi, tra cui un classico della saga di Assassin’s Creed.

Ricordiamo che recentemente Prime Gaming ha messo in offerta Mass Effect e altri trenta giochi gratis, purtroppo solo per un breve periodo di tempo.

Da giovedì 1 settembre sarà infatti possibile riscattare a costo zero titoli come Assassin’s Origins, oltre al gestionale calcistico Football Manager 2022 e l’action RPG fantasy La Terra di Mezzo L’Ombra di Mordor.

Ma non solo: sono attesi al varco anche l’avventura grafica di LucasArts The Dig, oltre a molti altri giochi di spessore.

Ecco, quindi, poco più in basso, i giochi gratis di settembre 2022 di Amazon Prime Gaming (via VGC):

Assassin’s Creed Origins

Castle on the Coast

Football Manager 2022

La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor

The Dig

Defend the Rook

Word of the Law: The Death Mask Collector’s Edition

We. The Revolution

Per fare vostri questi giochi gratis dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere a questo indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime».

Solo a quel punto non vi resterà altro da fare che riscattare i vostri giochi preferiti e divertirvi, fino alla fine della promozione mensile (e in attesa della successiva).

Restando in tema giochi gratis, ancora una volta Steam ha deciso di sorprendere tutti i suoi utenti con un nuovo omaggio molto interessante.