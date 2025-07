Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action figure di Asuka Langley, proposta all’interno della linea SH Figuarts di Tamashii Nations, in occasione del 30° anniversario di Neon Genesis Evangelion. Il personaggio, amatissimo dai fan della storica serie creata da Hideaki Anno, viene proposto in una versione ispirata alla tetralogia cinematografica Rebuild of Evangelion, con tutti i dettagli che ne caratterizzano il design rinnovato.

Asuka Langley - SH Figuarts

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

In questa versione, Asuka Langley – che nella serie originale portava il cognome Soryu – sfoggia il look aggiornato dei film e presenta alcune differenze caratteriali rispetto alla sua controparte televisiva. Rimane una pilota orgogliosa delle proprie capacità e determinata, ma più aperta nel relazionarsi agli altri e meno ossessionata dalla paura delle bambole, elementi che rispecchiano le evoluzioni narrative introdotte nei lungometraggi.

Alta circa 13,5 cm, la figure è realizzata interamente in PVC e ABS e presenta la celebre plug suit rossa scolpita con grande attenzione per replicare fedelmente l’effetto dell’Entry Plug. Come da tradizione per la linea SH Figuarts, anche questa versione di Asuka è dotata di numerosi punti di snodo che le garantiscono un’elevata posabilità, frutto delle continue innovazioni ingegneristiche di Bandai.

Tra gli accessori inclusi troviamo sei volti intercambiabili, cinque paia di mani aggiuntive, una placca posteriore per coprire il foro del supporto e una base espositiva esagonale a tema, perfetta per metterla in mostra accanto agli altri personaggi della saga.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

La SH Figuarts di Asuka Langley sarà disponibile in Giappone da dicembre 2025, mentre arriverà in Italia a partire da febbraio 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. Il prezzo indicativo per il mercato italiano è di 65,90 euro, una cifra coerente con la qualità costruttiva e l’attenzione ai dettagli che da sempre caratterizzano le produzioni di Tamashii Nations.