Prima di giocare Bayonetta 3 dovreste fare una cosa molto importante

Bayonetta 3 è uno di quei giochi che non trovano spazio sotto i riflettori, visto il rinnovato silenzio da parte di Nintendo.

Il nuovo capitolo della trilogia (che trovate anche su Amazon) è stato annunciato ormai tanto tempo fa in esclusiva per console Switch.

Cereza si è fatta vedere in uno degli ultimi Nintendo Direct, con un esteso video di gameplay che ha lasciato tutti particolarmente colpiti.

Ora, dopo le rassicurazioni della Grande N sull’uscita del gioco, è il director del gioco a parlare del suo prossimo e intrigante action.

Come riportato anche da GamesRadar, Hideki Kamiya ha spiegato che i fan dovrebbero assolutamente giocare ai primi due capitoli prima di giocare al terzo, poiché solo in questo modo godranno al massimo l’esperienza.

«Volevo ribadirlo, se state pensando di giocare a Bayonetta 3, voglio assolutamente che giochiate prima anche Bayonetta 1 e 2. Penso che solo in questo modo le persone saranno in grado di godersi la storia al 100%», ha spiegato il director

Kamiya aveva del resto già dichiarato che il secondo capitolo non è legato al primo in termini di storia, sebbene il consiglio ai fan sia sempre stato quello di giocarsi i primi due capitoli prima di dedicarsi al terzo. Poco sotto, il tweet in lingua originale dell’eclettico game designer giapponese.

Alla fine dello scorso anno PlatinumGames aveva svelato una finestra di uscita per Bayonetta 3 entro il 2022 insieme a un nuovo trailer.

Da allora, né Nintendo né Platinum hanno purtroppo fornito aggiornamenti sulla finestra di lancio, anche se la Grande N ha ribadito un’uscita non oltre il 2022 (sebbene al momento manchi ancora un giorno esatto da segnare in rosso sul calendario, purtroppo). Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Per quelli che sono rimasti indietro su Bayonetta 3, invece, ecco tutte le informazioni che abbiamo raccolto ed analizzato su uno degli action più attesi su Switch.