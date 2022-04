Presto un grande successo su PC potrebbe arrivare anche su console

In cantiere potrebbe esserci l’arrivo di un grande successo PC direttamente su console.

Stiamo parlando di Valorant, lo shooter competitivo dal gameplay avvincente dagli autori di League of Legends, Riot Games.

Lo sparatutto tattico a squadre 5v5 è uscito ormai circa due anni fa ed è risultato essere un centro perfetto, capace di intrattenere schiere di giocatori con il suo stile peculiare.

Nonostante sia passato un po’ di tempo dalla sua release, non abbiamo mai avuto delle informazioni di peso per quanto riguarda la sua versione console, di fatto non abbiamo neanche mai saputo se questa fosse o meno in sviluppo.

Tuttavia, adesso sembrerebbero esserci delle novità che provengono direttamente dal sito ufficiale di Riot Games.

Da questo apprendiamo che la compagnia è in cerca di un Senior Game Designer che lavori su console, le cui responsabilità dovranno essere quelle di progettare e perfezionare funzionalità e modalità dei giochi, in questo caso Valorant.

Tra i requisiti richiesti figura anche quello di aver «lavorato un AAA+ su console basato sul competitivo online»

Nonostante non ci sia ancora un’ufficialità dichiarata, sembra proprio che queste parole lascino presagire che effettivamente Riot stia pensando a far approdare il suo famoso shooter anche su console, e chissà che nel prossimo futuro i possessori di PlayStation e Xbox non potranno buttarsi a capofitto in delle coinvolgenti partite online a Valorant.

Se non conoscete il gioco e volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione che ne delinea abilmente pregi e difetti.

Infine, sempre in tema multiplayer online, vi ricordiamo che Fortnite potrebbe essere pronto con il crossover con un grande gioco di un famoso frachise Ubisoft, ma che ha dovuto anche far fronte a un grossolano errore che ha messo in difficoltà molti giocatori.