Fortnite sarebbe pronto al grande crossover con Assassin’s Creed Valhalla

I crossover di Fortnite non si fermano davvero mai: nonostante le grandi novità arrivate negli ultimi giorni per il popolarissimo battle royale di Epic Games, sembrerebbe che gli sviluppatori stiano già preparando una nuova importante operazione.

Sembra infatti che nell’isola di Fortnite potrebbe presto arrivare una grande collaborazione a tema Assassin’s Creed Valhalla, che vedrebbe il personaggio principale dell’ultimo open world di Ubisoft diventare giocabile.

Dopo l’arrivo di Ezio Auditore da Firenze, potrebbe essere dunque arrivato il momento di introdurre anche i vichinghi all’interno del battle royale più famoso al mondo.

Come riportato da Game Rant, una nuova indiscrezione ha infatti suggerito il possibile arrivo di Eivor, il protagonista giocabile di Assassin’s Creed Valhalla.

Il rumor è stato diffuso dall’utente Twitter NotPaloleaks, venendo poi rilanciato dal popolare e affidabile insider Shiina: pur non avendo a disposizione molti dettagli sul crossover, sembrerebbe essere praticamente certa la presenza della versione femminile di Eivor.

Restano invece dubbi sulla possibile inclusione della controparte maschile, anche se l’utilizzo del cognome Varinsdottir potrebbe lasciare intendere anche una sua comparizione.

RUMOR: Eivor Varinsdottir from Assassin's Creed will be added to the game soon!

This information comes from @NotPaloleaks, who received this information from sources that "have been correct in the past". pic.twitter.com/JnsmUFAohy

— Shiina (@ShiinaBR) March 28, 2022