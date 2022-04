Fortnite, un errore degli sviluppatori crea imbarazzo tra i giocatori

Notizie sgradevoli per i giocatori di Fortnite: sembra infatti che l’utenza dovrà attendere più del previsto per accedere alle varianti dei costumi inclusi nel Pass Battaglia del Capitolo 3 Stagione 2.

Non è di certo la prima volta che il battle royale resta “vittima” di un errore del genere, sebbene questa volta sono molti i fan ad aver storto il naso.

La notizia arriva a seguito della causa legale intentata da un noto content creator, proprio ai danni del gioco targato Epic.

Come confermato via Twitter, a causa di un errore degli sviluppatori i giocatori di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 dovranno quindi attendere una manciata di giorni in più per mettere mano agli extra gratuiti.

Inizialmente previsti per la giornata di ieri, 31 marzo, alle 15 ora italiana, in molti si sono accorti che gli stili aggiuntivi dei vari personaggi della Stagione 2 non sono stati rilasciati come da programma.

Il guaio sarebbe stato causato da un errore, col timer che non avrebbe dovuto scadere nel pomeriggio di ieri, come inizialmente preventivato.

Inutile dire che la notizia non è stata presa bene dalla community, sebbene sembra proprio che il rilascio dei contenuti coinciderà con la versione 20.10 del battle royale di Epic, prevista martedì 5 aprile 2022, in seguito all’ormai classica manutenzione programmata.

The timer on this season's Bonus Rewards Pages 3 – 5 ended prematurely, these styles should be available in our next game update. pic.twitter.com/un2ZQUIocu — Fortnite Status (@FortniteStatus) March 31, 2022

Restando in tema, avete letto che da poco Fortnite si prepara al cambiamento più importante di sempre, grazie all’ingresso di una nuova modalità che cambierà l’approccio al gioco in maniera decisamente netta?

Ma non solo: come forse saprete, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia – dai risvolti profondamente drammatici – ha costretto gli sviluppatori di Epic a prendere seri provvedimenti nei confronti di alcuni giocatori professionisti.

Infine, di recente è entrato a far parte della famiglia di Fortnite anche uno dei protagonisti più amati in assoluto del mondo dei videogiochi, così celebre da aver lasciato il segno.