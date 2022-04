Potrebbe essere in arrivo il primo soulslike davvero next-gen, in UE5

L’editore Nacon e lo sviluppatore Rogue Factor (Mordheim: City of the Damned, Necromunda: Underhive Wars) hanno annunciato un nuovo gioco d’azione e d’avventura intitolato Hell Is Us.

In un momento in cui i soulslike la fanno da padrone, complice anche il successo di Elden Ring (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), non sorprenderebbe iniziare a vedere spuntare titoli sui generis.

Già a marzo OverBorder Studio aveva condiviso un nuovo video gameplay del suo prossimo RPG d’azione dal retrogusto soulslike: Thymesia.

Come riportato anche da Wccftech, il nuovo Hell Is Us sarà mosso dall’incredibilmente performante Unreal Engine 5.

Stando a quanto reso noto, Hell Is Us sarà distribuito l’anno prossimo su PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S (sopra trovate un primo trailer del gioco).

Dalla descrizione ufficiale, è abbastanza chiaro che il gioco si concentrerà sulla rappresentazione dell’orrore di un paese devastato dalla guerra civile.

Nel team troviamo anche il direttore artistico di Eidos Montreal Jonathan Jacques-Belletête, il quale ha lavorato in precedenza a giochi come Deus Ex: Human Revolution e Mankind Divided, oltre a Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Hell is Us è descritto come un action-adventure nel quale il protagonista combatterà contro le creature causate da un misterioso evento che la gente del posto chiama ‘La Calamità‘.

Il personaggio principale dovrà utilizzare armi ed equipaggiamenti speciali per affrontare questi mostri simili ai vari monumenti sparsi per la nazione, al fine di sopravvivere e imparare di più sulla storia di questa terra.

Inoltre, non è prevista una mappa o indicazioni a schermo, con la volontà di restituire al giocatore un senso di esplorazione e smarrimento.

Nei commenti al teaser sono in molti a credere che possa trattarsi di un vero e proprio soulslike sci-fi, sebbene al momento manchi un gameplay a comprovare il tutto.

Ricordiamo anche che a breve sarà il turno anche di Bleak Faith Forsaken, action RPG a tinte horror che strizza l’occhio a Dark Souls.

Ma non solo: avete avuto modo di ammirare anche il titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo?