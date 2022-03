C’è un altro soulslike in arrivo, e sembra davvero splendido (in video)

Gli appassionati di soulslike stanno passando le loro giornate sopra Elden Ring, il nuovo titolo di FromSoftware che ha lasciato il segno (in positivo).

Quello che per molti è il vero erede della saga di Dark Souls ha infatti portato avanti il genere di appartenenza, con alcune novità niente male e una giocabilità all’altezza.

I soulslike sono comunque un genere molto in voga, considerando anche il titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo.

Senza contare che a breve sarà il turno anche di Bleak Faith Forsaken, action RPG a tinte horror che strizza l’occhio a Dark Souls, cui presto farà il paio anche Thymesia.

Come riportato da DSO Gaming, il team OverBorder Studio ha condiviso un nuovo video gameplay del suo prossimo RPG d’azione dal retrogusto soulslike.

Nel filmato, visionabile poco sotto, possiamo ammirare la meccanica di schivata presente nel gioco, molto simile a quella vista in una pletora di giochi targati FromSoftware.

In basso, il video in questione (della durata di un minuto circa):

Thymesia ci metterà nei panni del medico della peste più misterioso del mondo, noto con il nome di Corvus, in grado di trasformare le malattie in vere e proprie armi – come potenti spade o addirittura falci – per combattere i suoi avversari.

Il gioco era previsto per il lancio il 7 dicembre scorso, su console PS5, Xbox Series X|S e piattaforma PC, per poi essere rinviato a quest’anno (la data di uscita esatta non è ancora stata resa nota).

Parlando ancora di Elden Ring, avete visto che il gioco è così “facile” che i boss si possono sconfiggere da seduti?

Ma non solo: proprio in queste ore è anche arrivato l’aggiornamento 1.04, pubblicato proprio di recente da FromSoftware.