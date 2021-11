Pokémon GO, in arrivo due nuovi e bellissimi Pokémon shiny

Nonostante non sia più il gioco più chiacchierato del web, Pokémon GO continua ad aggiornarsi per soddisfare i suoi fan.

Mentre la community sta aspettando i nuovi giochi della serie, i fan di Pokémon GO si ritrovano sempre con nuovi mostriciattoli da acchiappare.

I giocatori già non molto tempo fa si sono ritrovati davanti ad una rivoluzione, che ha cambiato molti elementi del celebre gioco mobile.

E di recente c’è stato un bellissimo evento all’interno a tema, che ha permesso ai giocatori di acchiappare nuovi Pokémon in un clima festoso.

Una delle cose più belle che i giocatori possono fare è andare a caccia di Pokémon shiny, le celebri varianti rare delle creature.

Fare incetta di shiny all’interno delle Poké Ball è una soddisfazione unica, e in Pokémon GO ci saranno presto nuove occasioni per farlo.

Come riportato da GameRant, la lista degli shiny si sta per arricchire. Non in modo enorme ovviamente, ma con aggiunte sempre gradevoli.

Sono ben due i Pokémon shiny che verranno inseriti, e si tratta di Vullaby con la sua evoluzione Mandibuzz, che i giocatori potranno catturare per poco tempo.

Le due creature saranno disponibili alla mezzanotte del 9 novembre prossimo, e si potranno catturare entrambi oppure ottenere Vullaby, e poi puntare alla sua evoluzione.

Riuscire a farlo evolvere non dovrebbe essere difficile perché, stando ai report della community, basteranno giusto 50 caramelle Vullaby.

Un altro evento di Pokémon GO si è svolto non molto tempo fa, e una volta tanto è arrivato anche in Italia tra i paesi in esclusiva.

Mentre Nintendo ha lanciato di recente un concorrente del suo titolo mobile, ovvero l’interpretazione di Niantic di Pikmin, già disponibile per mobile.

L’ultimo capitolo della trilogia è stato reso disponibile appena un anno fa su Nintendo Switch: di seguito potete trovare la nostra recensione di Pikmin 3 Deluxe.