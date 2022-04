A breve potrebbe arrivare una importante novità per Pokémon Diamante Lucente, Perla Splendente e Leggende Pokémon Arceus

Recentemente la fucina di videogiochi a tema Pokémon ha lavorato alacremente e ha deliziato i fan con parecchi nuovi titoli negli ultimi mesi.

Senza contare l’arrivo prossimo, a fine anno, dei nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto, che introdurranno la nona generazione dei famosissimi mostriciattoli da catturare e collezionare.

Nell’ultimo periodo, tuttavia, gli appassionati delle avventure videoludiche del franchise non sono di certo rimasti a bocca asciutta, dato che hanno potuto mettere le mani ai remake di Pokémon Diamante e Perla, nelle rivisitazioni che portano i nomi di Diamante Lucente e Perla Splendente.

Le avventure digitali con le creature più famose al mondo non sono finite qua, visto che recentemente ha visto la luce anche Leggende Pokémon Arceus, capitolo rivoluzionario della saga ambientato in un inedito contesto open world e che introduce numerose novità.

Adesso veniamo a conoscenza di un rumor che vorrebbe l’inclusione di questi ultimi videogiochi Pokémon appena citati in uno dei servizi più caratteristici dedicato al franchise.

Stiamo parlando di Pokémon HOME, un’applicazione presente sia su Nintendo Switch che su dispositivi mobili compatibili, che permette di collezionare, scambiare e trasferire un certo quantitativo di creature tra le diverse piattaforme.

Il servizio in questione è su cloud e nella sua versione base è gratuito, nel caso in cui si voglia usufruire di altre funzioni bisognerà invece acquistare una soluzione premium a pagamento.

Secondo un’indiscrezione che proviene direttamente dall’insider Nintendo SamusHunter2, il Pokémon HOME potrebbe essere a breve aggiornato per includere il supporto proprio a Diamante Lucente, Perla Splendente e Leggende Pokémon Arceus.

I was told back in February, and had mentioned it a while back in a comment, that the Pokèmon Home update for BDSP and Legends Arceus compatibility was scheduled for April. So I think its announcement could be coming soon.

— Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) March 30, 2022