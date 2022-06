Pokémon Spada e Scudo svela il leggendario Shiny “impossibile” (e i fan sono infuriati)

Una delle feature più apprezzate di Pokémon Spada e Scudo e che ancora oggi continua a intrattenere tantissimi fan della serie sono i Max Raid: in questi speciali eventi è infatti possibile allearsi insieme ai propri amici contro Pokémon in versione Dynamax molto speciali e ottenere grandissime ricompense.

Nonostante siano stati recentemente annunciati Pokémon Scarlatto e Violetto e anche dopo aver lanciato con grande successo Leggende Pokémon Arceus (potete acquistarlo con consegna rapida su Amazon), Game Freak ha comunque deciso di continuare a proporre eventi anche per i fan dell’avventura ambientata a Galar.

Tuttavia, l’ultimo di questi ha causato non poche frustrazioni ai giocatori di tutto il mondo: l’ultimo Max Raid ha infatti visto come protagonista Urshifu, il Pokémon leggendario protagonista della prima parte del season pass di Spada e Scudo.

Game Freak ha però chiarito fin da subito che questo speciale partner non potrà essere catturato, scelta comprensibile se non fosse per una svista che ha fatto infuriare e non poco i fan: Urshifu poteva essere trovato nei Max Raid anche in versione shiny.

Come riportato da Dexerto, sembra infatti che gli sviluppatori si siano dimenticati di applicare lo «shiny lock»: una funzione nascosta in-game dedicata ai Pokémon evento che impedisce ad alcune determinate creature di apparire ai fan in formato cromatico.

Sebbene esista una probabilità di circa 1 su 4096 che Urshifu possa essere shiny, la bassa percentuale non ha impedito ad alcuni fan «fortunati ma sfortunati» di incontrarlo: in situazioni normali i giocatori avrebbero esultato per l’incontro, ma non sapendo di non poter fare nulla per catturarlo.

Una frustrazione aumentata dal fatto che si tratta di un Pokémon leggendario e che, per questo motivo, è ancora più desiderato dai collezionisti.

This is true, I have a square shiny event/promotional den. And it showed up shiny when I battled it. I wonder if they're gonna patch it. Still pretty cool though pic.twitter.com/NWbGfZ39xc — The 8 Bit King (#8BitShinySquad) (@8BitKingGaming) June 17, 2022

I didn’t even notice at first but the I saw the claws were red… aargh this hurts pic.twitter.com/2GI1O3VJzS — kel | scattered by immateria (@asteroidera) June 17, 2022

Fortunatamente, sembra che Game Freak si sia accorta dell’errore in tempi relativamente rapidi e abbia già implementato le modifiche necessarie per fare in modo che il leggendario di Spada e Scudo non venga più generato in versione Shiny, ma non abbastanza in fretta da non spezzare il cuore ai fan.

Non sono pochi infatti gli utenti che hanno sottolineato come gli sviluppatori abbiano deluso i giocatori «ancora una volta», in riferimento alle controversie legate allo sviluppo di Spada e Scudo, oltre a chi chiede che la prossima volta venga fatto un vero e proprio evento per Shiny Urshifu come compensazione: vedremo se gli sviluppatori risponderanno alle critiche degli utenti dopo questa piccola svista.

Non è l’unica brutta notizia arrivata in queste ore per i fan della serie: Pokémon GO ha infatti annunciato l’addio a tantissimi dispositivi Android.

Gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online potranno però consolarsi presto con lo spin-off a 64 bit più amato, in arrivo gratis la prossima settimana.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi una curiosità interessante relativa alle origini della serie: Game Freak aveva pensato a 65.535 versioni diverse da Rosso e Blu.