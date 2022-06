Pokémon GO ha una brutta notizia per i possessori di device Android

Pokémon GO è il celebre titolo in realtà aumentata dedicato ai mostri collezionabili più famosi di sempre, sebbene ora è arrivata una notizia non troppo piacevole per i possessori di device Android.

Dopo il successo di giochi come Pokémon Diamante Lucente (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo) il titolo Niantic ha ripreso quota, visto che numerosi utenti hanno deciso di rigiocare al titolo mobile famoso in tutto il mondo.

Riportare Pokémon Go alle condizioni post-pandemia era infatti una priorità, accontentando in questo modo la richiesta dei giocatori di tutto il mondo.

Ora, però, come riportato anche dai colleghi di Game Rant, sembra proprio che tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android 6 dovranno aggiornarsi.

Pokémon GO sta infatti per terminare il supporto per i dispositivi con software Android 6 subito dopo il rilascio di un nuovo aggiornamento per il gioco.

Con il rilascio dell’ultimo update – ossia la versione 241 – il gioco non sarà più supportato dai telefoni che utilizzano ancora il vecchio sistema operativo.

Tutti i giocatori dovranno necessariamente aggiornare (se possibile) i loro dispositivi ad Android 7 per continuare a giocare.

Il motivo di questo cambiamento è semplice: Niantic vuole snellire il processo per i nuovi aggiornamenti, i quali dovranno andare incontro a «sistemi operativi e tecnologie più recenti».

Lo sviluppatore ha anche condiviso un’utile guida su come gli utenti possono aggiornare i loro dispositivi al sistema operativo richiesto.

Parlando invece di curiosità legate al mondo di Pokémon GO, avete avuto modo di leggere anche il surreale contrattempo capitato a dei giocatori americani alcuni mesi fa?

Per quanto riguarda invece i mostriciattoli in generale, avete visto la versione Game Boy Color dell’ormai celebre Lechonk, davvero esilarante?

Ma non solo: alcuni giorni fa abbiamo potuto ammirare gli starter di Scarlatto e Violetto, un reveal che ha sicuramente colpito tutti i fan del franchise per i motivi più disparati.